أحمد العطار لـ "الخليج 365": "أبويا قدم شيرين في فرح شعبي وسماها سمراء الجمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

موهبة تمتاز بالأصالة والاختلاف، ولما لا فهو يمتلك جينات والده المطرب الراحل ماهر العطار الذي تعاون مع عدد كبير من الفنانين الذين أصبحوا نجوم صف أول في وقتنا الحالي، بدأ أحمد العطار مسيرته الغنائية عام 2003 بأغنية "كل ما أقول" لتكون سببًا في معرفة الجمهور المصري والعربي به، ليقرر بعدها طرح كليب بعنوان "عندي بالدنيا" وكانت سببًا في شعبية كبيرة للعطار سواء في مصر أو الوطن العربي.

وغاب العطار لسنوات وسط تساؤلات جمهوره ومحبيه حول السبب وراء اختفائه، وتواصل "الخليج 365" مع الفنان أحمد العطار الذي كشف عن استعداده للعودة بمشاريع غنائية جديدة، من خلال أسلوب مختلف ولكن بنفس الجودة الفنية التي نجح في تقديمها منذ بداية مشواره الفني.

وتحدث "العطار" عن والده الفنان الراحل ماهر العطار وعن كونه سببًا في دخوله عالم الغناء، وتفاصيل معرفته بنجوم الوسط الغنائي سواء قديمًا أو حديثًا منهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنانة آمال ماهر، الفنان شعبان عبدالرحيم وغيرهم.

وعن الفنانة شيرين عبدالوهاب قال: "أبويا هو اللي قدم شيرين في أحد الأفراح وقدمها بالموهبة المعجزة سمراء الجمل، والفترة دي شيرين كانت على طول عندنا في البيت وأحمد الجمل الملحن كان صاحب أبويا أوي اللي هو والد رحاب الجمل الممثلة، وكانوا كل يوم عندنا في البيت، وأبويا كان راجل شعبي من باب الشعرية وكان عارف كل الفنانين الشعبيين زي الريس بيرة اللي عمل أغنية السح الدح أمبو، وكان كل شارع محمد علي أصحاب أبويا بيجولنا البيت كل يوم".

جدير بالذكر أن ماهر العطار واحد من مطربي زمن الفن الجميل، ولد في يناير 1938، وتوفي في 3 مايو 2021، من أشهر أغانيه "افرش منديلك"، وقف أمام عدد كبير من النجوم في أكثر من فيلم، بينها: "هـ 3" بطولة رشدي أباظة وسعاد حسني، "احترس من الحب" مع زبيدة ثروت، و"بنات بحري" مع عبدالسلام النابلسي وماري منيب، و"النغم الحزين" أمام سامية جمال.

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