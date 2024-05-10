مايكل دوغلاس ينتقد منسّقي المشاهد الحميمية في مواقع التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم مايكل دوغلاس بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصاريحه الأخيرة التي كشف فيها أنّه يعتبر مفهوم منسّقي المشاهد الحميمية في موقع التصوير غير ضروري، وقد يؤثّر على العملية الإبداعية للفيلم.

وبحسب صحيفة “التلغراف”، يقول النجم الأميركي في مقابلة مع “Radio Times” إنّ شركات الإنتاج “تأخذ القرار من يد صانعي الأفلام” من خلال تعيين منسّقي المشاهد الحميمية في مواقع التصوير.

وأشار الممثل والمنتج، أنّه عند تصوير مشهد جنسي أو حميمي، تقع على عاتق الرجل مسؤولية التأكّد من أنّ المرأة التي تمّثل المشهد معه تشعر بالارتياح.

وشرح: “نعم، كانت هناك بعض الأخطاء والتحرّش الفظيعة، لكن المشاهد الجنسية تشبه مشاهد القتال، فكلها مصمّمة. من خلال تجربتي، فإنك كرجل تتحمّل المسؤولية لتتأكّد من أنّ المرأة مرتاحة، ويجب أن تتحدثا، مثلاً تقول لها: حسنًا، سوف ألمسك هنا إذا لا مانع لديك. العمليّة بطيئة جداً ولكن سيبدو المشهد النهائي طبيعياً، ونأمل أن يكون هكذا التمثيل الجيد”.

في المقابل، اعترف دوغلاس بأنّ الممثلين كانوا أكثر عرضةً لأن يواجهوا تحرّشاً قبل وجود المنسّقين، لكنّه شرح: “أنا متأكّد من أنّ هناك أشخاصاً تجاوزوا حدودهم، ولكن في السابق، بدا وكأننا نحلّ الموضوع بأنفسنا. فكان الشخص يبني لنفسه سمعة (سيئة) وكان هذا كفيلاً بمعالجة الموضوع”.