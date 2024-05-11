كوكب الشرق أم كلثوم حاضرة في مهرجان موازين بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان موازين الموسيقي عن إقامة حفل غنائي ساهر لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 21-29 يونيو المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستجرام" ملصق دعائي تصدرته "أم كلثوم" وسيكون الحفل بتقنية الهولوجرام وعلقت: "استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوجرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم يوم 23 يونيو على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، لأن الفن يتجدد بأسماء الأساطير".

وتواصل إدارة مهرجان موازين الكشف عن العديد من نجوم الغناء المشاركين في دورتها هذا العام والتي تضم نخبة من المطربين سواء من الوطن العربي أو حول العالم أبرزهم الفنان محمد رمضان، النجمة العالمية نيكي ميناج، الفنانة عبير نعمة، سينترال سي، الفنانة اليمنية بلقيس، الفنان رامي عياش، الفنانة أنغام، الفنانة سميرة سعيد، كالفن هاريس، الفنانة كارول سماحة والفنانة نجوى كرم وآخرون.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

اقرأ أيضا:

40 صورة لنجوم الفن في حفل زفاف لينا الطهطاوي.. بينهم "تامر حسني وهنا الزاهد"

تركي آل الشيخ يعلن عرض فيلم "زهايمر" لـ عادل إمام بالسعودية 16 مايو