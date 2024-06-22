شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان ينشر صورة نادرة له فى شبابه والان مع تفاصيل الخبر

نشر المخرج طارق العريان صورة له في شبابه على فيس بوك وعلق قائلا: "اليونان سنة 1987 قبل دخولي مجال الإخراج".





ويشارك طارق العريان في إخراج فيلم ولاد رزق 3 - القاضية الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية منذ طرحه فى السينمات المختلفة يوم 12 يونيو الجارى، محققا حتى الآن إيرادات بلغت 132 مليونا و985 ألف جنيه بعد 9 أيام عرض، وبذلك يتصدر الفيلم قائمة الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، بعد تفوقه على فيلم بيت الروبى للنجم كريم عبد العزيز والذى احتل المركز الأول خلال الشهور الماضية بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.