سعر خيالي لحقيبة يد روان بن حسين..و جمالها يسحر قلوب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الأنظار بإطلالتها الأخيرة من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص منداخل سيارتها الفارهة في مدينة لندن، فقد إرتدت فستان مميز و ضيق ذات أكمام طويلة ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و حملت روان بيدها حقيبة من دار أزياء CHANEL وصل سعرها إلى 10,718 دولار.

وبعد أن كانت أحدثت روان بن حسين جدلاً واسعاً بمقطع فيديو شاركته على صفحتها الخاصة، ظهرت فيه وهي تلتقط صورة سيلفي، وبدت نحيفة للغاية وكأنها خسرت الكثير من الكيلوغرامات بالفترة الاخيرة، حتى أن شكل جسمها اختلف الى حد أن البعض ظن أنها استخدمت فيلتر معيناً، أو أن المرآة أمامها تتلاعب بشكل الجسم، وتساءل الجمهور عن السبب وراء هذه النحافة المفرطة، وردًا على السؤال حول ما إذا لجأت إلى إبر التنحيف "أوزمبيك" و"مونجارو"، كشفت روان أنها استخدمت النوعين، وهو ما يفسر سبب نحافتها المفاجئ.

