ناقد فني يرفض الاعتذار من أشرف زكي ويتحداه على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض الناقد المصري طارق الشناوي تقديم أي اعتذار من نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، مؤكداً أن الأزمة بينهما لم تكن تستدعي تقديم بلاغات إلى الشرطة المصرية؛ لأن كل ما فعله هو إبداء رأيه في تجربة النجمة روجينا مع البطولة المطلقة، ولم يتضمن مقاله أي مساس بسمعة وشرف أشرف زكي.

أضاف طارق الشناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»: “أنا مستغرب إن القضية أخذت المسار ده؛ لأن المقال عادي ومفيهوش أي تجاوز، وأنا لم أتهم أشرف زكي بأي شيء، بل هو من اتهم نفسه!”.

وواصل طارق الشناوي: “هو عليه يثبت إني اتهمته في شرفه وأتحدى؛ المقال لا يحمل أي إساءة وهو يعرف، والحكاية إنه مش عايز الناس تفكر شوية فيما قلته، أو تناقش القضية الأساسية التي كتبتها إن روجينا لا تصلح أن تكون بطلة مطلقة”، بحسب مجلة سيدتي.