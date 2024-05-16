فنانة شهيرة تتهم روبي بسرقة أغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: اتهمت المطربة مروة نصر من خلال منشور عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صنّاع أغنية “الليلة حلوة” والتي طرحتها المطربة روبي أخيراً بطريقة الفيديو كليب، بسرقة فكرة الأغنية وتشابه كلماتها مع أغنيتها “حلوة السهرة”، والتي أصدرتها في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣، مؤكدةً أن الأمر تعدّى مرحلة توارد الأفكار إلى السرقة.

وكتبت مروة نصر في منشورها: “سرقة مش توارد خواطر، نزلت برومو أغنية “حلوة السهرة” من كلمات وألحان صديقى وأخويا عزيز الشافعي وإنتاج المنتج محمد علام وحصلت أحداث فلسطين فأجّلت الأغنية حداداً على إخواتنا”.

وأضافت: “يقوم شاعر وملحن محترمين سارقين فكرة الأغنية وعاملينها ومدّينها لمطربة تانية عيب عليكم ارتقوا شوية وخلّي عندكم ضمير حتى عاملينها وحشة أوي”.