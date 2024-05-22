ياسمين صبري تحدث ضجّة بظهورها مع كريستيانو رونالدو.. والجمهور يتساءل: أين جورجينا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة ياسمين صبري وكريستيانو رونالدو عناوين الصحف في الساعات الماضية، وذلك عقب ظهورهما معا في فعاليات النزال الذي جمع بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري في السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لياسمين صبري إلى جانب رونالدو خلال التقاط صورة معا، مما أثار جدلا واسعا خاصة بوجود المقارنات المستمرة بين الممثلة المصرية وشريكة اللاعب البرتغالي، جورجينا.

ودائما ما يتم عرض مقارنات بين ياسمين صبري، وجورجينا التي لم تتواجد برفقة رونالدو في نزال الأمس بعكس المعتاد، نظرا لما تحملانه من صفات جمال متشابهة.

يعتبر هذا أول لقاء يجمع ياسمين صبري برونالدو، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، بشأن تقليد الفنانة المصرية لجورجينا.

وإلى جانب رونالدو وياسمين صبري، تواجد في “حلبة النار” لمتابعة النزال، عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات، كالبرازيلي نيمار والملاكم البريطاني أنتوني جوشوا.

وفاز أوسيك بالنزال بقرار منقسم من القضاة، ليصبح أول بطل عالمي موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999، ودخل سجلات رياضة الفن النبيل إلى جانب الأمريكيين محمد علي كلاي ومايك تايسون.