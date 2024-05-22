“لكل إنسان ظروفه الخاصة”.. مي سليم تتحدث عن خلافها مع هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي سليم حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن حدوث خلافات بينها وبين الفنانة نسرين طافش في كواليس فيلم “بنقدّر ظروفك” الذي شاركتا في بطولته.

وقالت مي على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم في تصريحات صحفية إن لا خلافات بينها وبين نسرين، مؤكدةً أن كواليس العمل كانت مليئة بالودّ والتفاهم.

وعن سبب عدم حضور نسرين العرض الخاص للفيلم، قالت: “لكل إنسان ظروفه الخاصة”.

وأُقيم العرض الخاص لفيلم “بنقدّر ظروفك” مساء أمس الثلاثاء في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وهو بطولة كلٍ من: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول “حسن” و”ملك” اللذين يعيشان قصة حب كبيرة ويقيمان في حارة فقيرة، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما أدت إليه من صعوبات في العيش.