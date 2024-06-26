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موجة حارة على الخفجي والنعيرية والعليا غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - تشهد المنطقة الشرقية، موجة حارة تؤثر على كل من الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس أن المنطقة الشرقية ترتفع فيها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية حتى الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء.

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أتربة مثارة

وكانت المنطقة الشرقية تأثرت بأتربة مثارة نتيجة الرياح النشطة التي أدت إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لمسافة من ثلاثة إلى خمسة كيلومترات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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