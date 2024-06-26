شكرا لقرائتكم موجة حارة على الخفجي والنعيرية والعليا غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد المنطقة الشرقية، موجة حارة تؤثر على كل من الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس أن المنطقة الشرقية ترتفع فيها درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية حتى الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء.

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أتربة مثارة

وكانت المنطقة الشرقية تأثرت بأتربة مثارة نتيجة الرياح النشطة التي أدت إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لمسافة من ثلاثة إلى خمسة كيلومترات.