باسمين صبري تتألق في عشاء خاص مع نجمات عالميات في مهرجان كان-بالفيديو والصور

ميرنا وليد - بيروت - إجتمعت الممثلة المصرية ياسمين صبري بأهم النجمات العالميات وهن ديان كروغر وديمي مور وبوبي ديليفين والعارضة العالمية بيلا حديد وذلك في فندق "دو كاب إيدن روك" في كاب دانتيب، فرنسا وكانت المناسبة عشاء خاص ومميز أقامته "Chopard" يوم أمس ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي 2024 بدورته الـ77.



وتكريماً لجائزة شوبارد، وتألق النجوم والنجمات الذين حضروا الأمسية المميزة يوم أمس الثلاثاء 21 مايو/ أيار بمدينة كان.

وشاركت ياسمين صبري مقطع فيديو في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من إطلالتها بفتسان في قمة الأناقة من تصميم اللبناني جان بيار خوري باللون الكحلي والذي حمل تطريزات فضية من الأمام بقصة مميزة من أعلى وذيل طويل أبرز جمال قوامها.

وشارك حساب شوبارد مقطعاً لإطلالة ياسمين صبري عبر صفحته وعلّق عليه بما معناه : "رؤية مباشرة من Contes de Fées من Chopard. مزينة بأحجار تضيء أمسية "Once Upon A Time" على الريفييرا، بمجموعة HighJewelry من الياقوت والألماس".



