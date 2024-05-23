بالفيديو.. الفنانة ريم الحبيب تكشف تفاصيل تبرؤ عائلتها منها بعد دخولها مجال التمثيل.. وكيف ردت على أحد أقاربها عندما هددها بالذبح أمام أبنائها

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة السعودية ريم الحبيب، تفاصيل تبرؤ عائلتها منها بعد دخولها مجال التمثيل، وكيف ردت على أحد أقاربها عندما هددها بالذبح أمام أبنائها.

وقالت الحبيب خلال لقاء لها: مره كلمني واحد من العائلة قال أصلا زوجك مو رجال وماعنده غيرة لو عنده غيرة ورجولة مايرضى أن زوجته تطلع على الشاشة يتفرجوا عليها الرجال أنا ما أرتاح إلا لما أذبحك وبجي الآن أذبحك قدام عيالك.

وأكملت: قلت له لو اللي على وجهك شنب رجال تقابلني تحت وأخذت سلاح ووضعته تحت كرسي السواق وقعدت وسط الشارع وأرسلت رسالة لزوجته قلت لها يا فلانة لو جاني فلان فتأكدي أنه يا مقتول يا قاتل.

وواصلت: اجتمع والدي مع رجال وقال لي يا أنا يا التمثيل اختاري، فقلت له راح استمر بالتمثيل وأنت يا تختارني أنا يا التمثيل، مشيرة: قاطعني والدي لمدة سنة و3 شهور.

وتابعت: كل شهر أبغى أنخ وأبيع كل شيء، والمشكلة المسلسلات والأفلام ما تسوى، ولكن بالنسبة لي كان موضوع مبدأ.