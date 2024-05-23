أزمات شيرين مستمرة.. قرار قضائي جديد بحقها في قضية سبّ وقذف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، برفض الاستئناف الذي قدّمته الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر بإدانتها في سب وقذف المنتح محمد الشاعر وتغريمها بخمسة آلاف جنيه، وقامت المحكمة بتأييد الحكم وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت في 9 آذار (مارس) الماضي بإدانة وتغريم الفنانة شيرين عبدالوهاب بمبلغ خمسة آلاف جنيه؛ لتعدّيها بالسبّ والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.

وسبق أن تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية بلاغاً من المنتج محمد الشاعر؛ يتّهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعدّيها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت الرقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدّت عليه بالسبّ والقذف خلال مؤتمر صحافي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واستمعت خلالها الى أقوال موكّله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.