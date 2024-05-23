ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة تجميل تركية مقطع فيديو، وثقت من خلاله التحضيرات لحفل زفاف الممثلة التركية ميليسا أصلي باموك.

وقد ظهر واضحاً للمرة الأولى الماكياج واللوك الناعم الذي إعتمدته ميليسا، حيث أنها كانت قد شاركت صور غير واضحة.

كما بدى تصميم فستانها واضحاً، وإختارت ميليسا لهذه المناسبة فستاناً باللون الزهري، وبقصة مميزة عند الصدر، طويل وواسع ومحدد عند منطقة الخصر بفراشة كبيرة.

وكان تم تأكيد ميليسا أصلي باموك من حبيبها اللاعب يوسف يازيجي في فرنسا، وذلك بعد أن غيّرت إسمها على صفحتها الخاصة، وأضافت إليه كنية زوجها "يازجي". وما قد لا يعرفه البعض أن ميليسا تكبر زوجها بـ 6 سنوات، وتبلغ من العمر 33 عاماً، إذ إنها من مواليد 14 نيسان 1991، بينما هو من مواليد 29 كانون الثاني 1997، أي يبلغ من العمر 27 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أول ظهور واضح لفستان ميليسا أصلي باموك لوكها في حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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