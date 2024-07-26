فن ومشاهير

زندايا بفستان أسود لامع في باريس وجمالها يسحر العيون

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت المغنية الأميركية زندايا، الأنظار في أحدث ظهور لها، في العاصمة الفرنسية باريس.


وظهرت زندايا بإطلالة راقية، إذ اختارت فستان أسود من تصميم دار "Louis Vuitton".
وجاء فستان زندايا بقصة ضيقة تعانق الجسد وطويلة تلامس الأرض، ومكشوف الصدر وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة. وتتميز بتصميم بسيط إذ جاء مزينا بالكامل بالخرز المطرز.
وأكملت زندايا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة سوداء من العلامة التجارية نفسها، وتزينت بمجوهرات بسيطة.
ومن الناحية الجمالية، اختارت المغنية العالمية أن تترك شعرها منسدلا مع القليل من التموجات، وطبقت مكياجا لافتا يرتكز على الألوان البرونزية، أبرز ملامحها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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