فيلم "جولة ميم المملة" ينافس في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينافس الفيلم الوثائقي جولة ميم المملة للمخرجة هند بكر بالمسابقة الرسمية في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية المستقلة (أوسا) المقام في الفترة من 23 إلى 25 مايو في العاصمة الروسية موسكو - حيث ينافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 24 مايو الساعة 8:20 مساءً في مركز فوزنيسينسكي في موسكو.

المهرجان مخصص لذكرى الشاعر الروسي الشهير أندريه فوزنيسينسكي وزوجته وملهمته زويا بوغسلافسكايا، روائية وكاتبة مقالات ومؤلفة لبعض أكبر المشاريع الثقافية في روسيا وعلى المستوى الدولي. يركز OSА على أفلام عن الشعر والفن والتاريخ والذاكرة.

شهد فيلم جولة ميم المملة عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما عُرض في مهرجان عمان السينمائي الدولي ومهرجان قابس سينما فن و نال تنويه خاص من لجنة التحكيم. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج هند بكر، ومدير التصوير تامر نادي، ومونتاج بيتر عادل، وتتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، و MAD World تتولى المبيعات عالميًا.

في جولة ميم المملة تقترب المخرجة هند بكر من عزلة الكاتب محمد حافظ رجب، بائع اللب والسوداني علي الرصيف بمحطة الرمل بالإسكندرية، الذي أصبح من أهم كتاب القصة القصيرة في جيل الستينات، حيث يعيش حافظ رجب في عزلة فرضها علي نفسه منذ اكثر من ثلاثين عام، داخل شقته المتواضعة بمنطقة الورديان بالإسكندرية. هند مخرجة وكاتبة تعلق خيالها بقصص حافظ رجب، تشغلها فكرة أمتناع حافظ رجب عن الناس والكتابة وهو في ذروة نجاحه؟ تدور أحداث الفيلم داخل الشقة في زمن العزلة اللا نهائي الذي يدور فيه حافظ رجب بين الأكل والنوم والصمت والصلاة .