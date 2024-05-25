“الوقت هدية”.. وائل كفوري يحتفل بالملايين مع محبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني وائل كفوري مع الجمهور ومتابعيه عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بتحقيق أغنية “الوقت هدية” أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد من صدورها عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

ونشر وائل كفوري عبر حسابه على موقع “إكس” فيديو تم تصميمه بمقاطع مصوّرة لعدد من محبيه وهم يغنون الأغنية كل على طريقته الخاصة. وعلّق وائل على الفيديو قائلاً: “10 ملايين شكراً”.

أغنية “الوقت هدية” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، وحملت الأغنية بين طياتها لحظات الحب والعشق والرومانسية من خلال كلماتها ولحنها وتوزيعها الموسيقي، فقدمها وائل بأسلوبه المميّز الحديث والمتطور والذي يحاكي الفئات العمرية كافة.

وليست هذه الأغنية الوحيدة التي أصدرها وائل كفوري خلال الشهر الماضي، حيث طرح منذ 10 أيام أغنية أخرى بعنوان “لآخر دقة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، وحققت الأغنية أكثر من 1.8 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.