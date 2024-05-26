شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فى مهرجان كان تطالب بإطلاق سراح رهائن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لبني عزابال الممثلة البلجيكية ورئيسة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي في دورته التي يختتم فعاليتها اليوم، بوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن في ختام المهرجان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن النجمة العالمية كاميل كوتين نجمة فيلم “Call My Agent” تستضيف حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي لعام 2024، حيث بدأ المذيعون بالإدلاء بتصريحات سياسية على الفور، لتخرج عزابال عن صمتها وتطالب بإنهاء الحرب على غزة.

وترأست رئيسة لجنة التحكيم، غريتا جيرفيج، وتتكون اللجنة من المخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل وكاتب السيناريو التركي إبرو سيلان، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والممثل الأمريكي ليلي جلادستون، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والنجمان الفرنسيان إيفا جرين وعمر سي.