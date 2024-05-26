تامر حسني يلتقي طفل “عمر وسلمى”.. غنى ورقص معه بعد 15 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم المصري تامر حسني خلال إحيائه إحدى حفلات الزفاف، ظهر فيه وهو يلتقي يوسف عطية، الذي شارك في طفولته في فيلم “عمر وسلمى 2” الذي عرض قبل 15 عاما، وكان الطفل الشقي في الفيلم .

وظهر تامر في الفيديو وهو يحتضن يوسف ويغني ويرقص معه، وقال في الفيديو: “في عمر وسلمى 2 كان فيه يوسف اللي أنا بقوله يا طفل يا سئيل، كبر أهو ما شاء الله”.

يُذكر أن فيلم “عمر وسلمى 2” عرض عام 2009 وهو من بطولة تامر حسني ومي عز الدين وعزت أبو عوف وميرهان حسين ومجدي بدر وميسرة وملك زاهر وليلى زاهر.

على صعيد آخر، بدأ تامر حسني تصوير فيلمه الجديد “ري ستارت” حيث نشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” بعض الصور من كواليس التحضيرات لفيلم “ري ستارت”، وأعلن عن انضمام الفنان عصام السقا لفريق الفيلم وكتب: “فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق وبالمناسبة دي هقولكم خبر حصري، أول يوم تصوير للفيلم بكرا إن شاء الله دعواتكم”.

ووجه رسالة لأبطال الفيلم هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت قائلاً: “ونداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وأنا مستنيكوا هناك من دلوقتي، يارب يا مسهل”.