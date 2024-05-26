بسبب اتهامه بالتطبيع.. جمهور الأهلي يدير ظهره لـ محمد رمضان في نهائي بطولة الدوري الأفريقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردد الآلاف من جماهير النادي الأهلي هتافات دعما لفلسطين، خلال المواجهة التي جمعت الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي في استاد القاهرة، في نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

ورددت جماهير الأهلي، هتافات بينها “بالروح والدم نفديك يا فلسطين”، والقضية هي هي الجريمة صهيونية”، و”سامع أم شهيد بتنادي الصهاينة قتلوا ولادي”.

كما أعطى الجمهور ظهره للملعب خلال الفقرة الفنية التي قدمها الفنان محمد رمضان قبل بدء المباراة، وأشاروا بعلامة النصر خلال وقفتهم التي استحضروا فيها شخصية حنظلة الأيقونة الفلسطينية وأشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي.

وجاء موقف الجماهير الرافض لمحمد رمضان، بسبب الاتهامات التي طالته بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث ظهر خلال السنوات الماضية صور لرمضان بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي، إضافة إلى صور أخرى تجمعه برجل الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد خلال مباراة الأياب في نهائي الدوري الأفريقي، ليحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه.