شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو عن فيلم اللعب مع العيال: تجربة مختلفة ومتشوقة لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ويزو عن تشوقها لفيلم اللعب مع العيال الذي تشارك فيه إلى جانب الفنان محمد إمام، وهو العمل الذى يشهد تعاونها مع المخرج الكبير شريف عرفة، ويزو وخلال تصريحات لـ"الخليج 365" أكدت أن الفيلم احتاج مجهودًا كبيرًا من كل العاملين عليه، وتنتظر طرحه بصورة كبيرة لرؤية رد فعل الجمهور.

وأضافت ويزو: "العمل مع المخرج شريف عرفة أمر مميز للغاية، وهي تجربة مختلفة بالكامل تحمل العديد من المفاجآت".

هذا وطرحت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام البرومو الأول للعمل، وذلك تمهيداً لاطلاق الفيلم في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الأضحى 2024، وظهر في محمد إمام في البرومو وهو يهرب من عدد كبير من الفتيات على البحر، كما ظهر أيضاً احتفاله بزفافه على الفنانة ويزو.

فيلم اللعب مع العيال تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريباً.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.