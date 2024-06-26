شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. جراحة ناجحة تنهي معاناة مريض من فطريات الجيوب الأنفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق طبي متخصص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عضو تجمع القصيم الصحي، معاناة مريض يبلغ من العمر ٢٩ عاما كان قد راجع المستشفى وهو يشكو من التهاب فطري في الجيوب الأنفية (Allergic Fungal Sinusitis) أدى إلى تآكل عظمة قاع الجمجمة، وتآكل العظم الفاصل بين الأنف والعينين.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض كان يعاني أيضا من انسداد في الأنف وصداع والضغط على الجيوب الأنفية والعينين، وجرى عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية CT والمغناطيسية MRI للجيوب الأنفية وقاع الجمجمة التي أظهرت بوضوح وجود تآكل في عظام قاع الجمجمة.

ولفت إلى الفريق الطبي وبعد معاينة نتائج الفحوصات قرر إجراء تدخل جراحي بالمناظير (FESS) عن طريق استخدام نظام الملاحة (Navigation system) في عملية دامت سبع ساعات متواصلة دون حدوث أي جروح خارجية وتكللت بالنجاح. جراحة الأنف والأذن ونوه التجمع إلى أن المريض تمكّن من مغادرة المستشفى في اليوم التالي دون مضاعفات تذكر، وراجع بعد عدة أيام العيادة المختصة بالمستشفى لعمل الفحوصات بعد العملية، وتبيّن تحسٌن الحالة وتمتع المريض بصحة جيدة.

شارك في تنفيذ العملية فريق طبي مكون من استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة د. فارس النصيان، والاستشاري لبيب سيلان، استشاري التخدير د. علال.