شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. المسالخ تستقبل 303 آلاف ذبيحة خلال موسم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أسواق الماشية بالرياض

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إجمالي عدد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ الثابتة والمتنقلة في منطقة ومدينة الرياض، خلال موسم عيد الأضحى المبارك 1445هـ، إلى (303,418) رأس من الماشية، بواقع (236,104) رأس من الضأن، و(57,885) رأس من الماعز، و(4,781) رأس من الأبقار، و(4,648) رأس من الجِمال.جاء ذلك في التقرير اليومي الشامل لفرع الوزارة في منطقة الرياض، حول رصد أنشطة وإحصائيات مسالخ وأسواق المنطقة، في إطار استعدادات الفرع لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام.وأوضحت الوزارة أن فرقها الفنية المتخصصة، قامت بـ (2,335) جولة رقابية في مسالخ الرياض، أسفرت عن تسجيل (51) مخالفة و(91) إنذار، و(10) بلاغٍات في مواجهة المخالفين للأنظمة والضوابط والاشتراطات الصحية، كما شهدت إتلافًا كليًا لـ (731) رأسًا من الماشية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى (15,797) إتلافٍ جزئي.وأشارت الوزارة، إلى أن جولاتها الرقابية في أسواق الماشية بمنطقة الرياض، بلغت (2,472) جولة رقابية، و(9,848) زيارة، نتج عنها تسجيل (142) مخالفة، و(217) إنذار، بالإضافة إلى توجيه (20) بلاغ؛ في مواجهة المخالفين للأنظمة والاشتراطات الصحية.وأوضحت أن الجولات والزيارات شملت (4747) حوشًا وحظيرة، إلى جانب (66,965) جلابة، جرى من خلالها إتلاف (250,908) كجم، بالإضافة إلى (949) رأس من الماشية.