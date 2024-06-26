شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة" تحرك الدعوى الجزائية في المخالفات ضد 135 منشأة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الرياض.. المسالخ تستقبل 303 آلاف ذبيحة خلال موسم الأضاحي "كاوست" تطلق برنامجها التدريبي حول أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

التعامل مع مخالفات المنشآت

الدمام - شريف احمد - واصلت الهيئة العامة للمنافسة جهودها لإزالة مخالفات لنظام المنافسة، من خلال العمل على اتخاذ التدابير بحق المنشآت لامتثالها للنظام ولائحته التنفيذية.وكشفت الهيئة أنها حركت الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 135 منشأة، خلال العام الماضي 2023 وذلك لضلوعها في ممارسات مخالفة.وأوضحت أنه تم حفظ القضية في حق 32 منشأة لعدم ثبوت مخالفة النظام، كما تمت الموافقة على دراسة طلبات التسوية لـ 36 منشأة، واتخاذ التدابير بحق 15 منشأة.وتعد الهيئة العامة للمنافسة، هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.وتختص باستقبال الشكاوى وإطلاق المبادرات فيما يتعلق بالمخالفات والممارسات بين المنشأة في الأسواق وكذلك الأفراد والجهات الحكومية، حيث يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك وفقاً للنماذج المخصصة لتلك الأغراض، ولا يتعين على مقدم البلاغ الإفصاح عن هويته. كما للهيئة المبادرة من تلقاء نفسها بإجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق وفقاً لأحكام النظام واللائحة.وتُرفع الشكاوى والبلاغات بعد الدراسة الأولية إلى المجلس متضمنةً التوصية المدعومة بالقرائن والمؤشرات والدلالات ما أمكن؛ لإصدار القرار أو التوجيه حيالها، ويشمل ذلك الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً.