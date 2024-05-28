شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز فى احتفال جمعية كتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لبلبة على تقبيل يد الفنانة سميرة عبد العزيز خلال حضورهما احتفال الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية، وذلك تقديراً لها ولقيمته الفنية ولمشوارها الفني الكبير.

واحتفلت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ فى أكتوبر 1973، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي حضرها عدد من نجوم الفن أبرزهم، الهام شاهين، سميرة عبد العزيز، لبلبة، الإعلامية سهير شلبي، الإعلامية هالة سرحان، مي نور الشريف.

وكُرم خلال الحفل رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين، وهم الكاتب والأثري كمال الملاخ، والكاتب فوميل لبيب، والناقد والمؤرخ أحمد الحضري، والكاتب السينمائي عبد الحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق، واسم الدكتور محمد كامل القليوبي، واسم الناقدة إيريس نظمي، والكاتب مصطفى محرم، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.

وكرمت الجمعية أيضاً الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والنائبة منى عمر، ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر، والدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للإبداع.

كما كرمت الجمعية أسماء الفنانين الراحلين نور الشريف وتسلمته ابنته مي نور الشريف، ومحمود ياسين وتسلمه نجله عمرو محمود ياسين، وعزت العلايلي ونادية لطفي، الذين حملت دورات المهرجان أسماءهم، وكرمت أيضا كلا من: الفنانة إلهام شاهين، وسميرة عبد العزيز ولبلبة والإعلامية سهير شلبي والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان كريم كوجاك.

كما تم تكريم أسماء الراحلين: الفنان الراحل صلاح السعدني والكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع والكتاب وحيد حامد ومحمود أبو زيد رفيق الصبان وفوزى سليمان، ومحفوظ عبد الرحمن وفيصل ندا ويسري الجندي.



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (1)



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (2)



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (3)