سيمون تحيي ذكرى ميلاد فاتن حمامة: كل سنة وسيدة الشاشات خالدة في القلوب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة سيمون، على إحياء ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

ونشرت "سيمون" مجموعة من الصور التي جمعتهما معًا في أعمال فنية وسينمائية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يمر الوقت ويدخل الناس إلى حياتك ويخرجون منها نفقد أشخاص نعتز بهم ولكنهم أحياء في ذاكرتنا بقيمهم ذكرياتهم مميزاتهم، احتفظ بأرواحهم حية في داخلي لما بعد الرحيل".

وأضافت: "كل سنة وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في القلوب بأعمالها الفنية وإنسانيتها التي تشرفت بها والعمل معاها واختيارها من علمتني معنى الأبراج، هكذا يكون برج الجوزاء الأصيل الحقيقي، في ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة فاتن حمامة كل سنة وهي سيدة سيدات الشاشات وهي خالدة دائما، كان لي شرف جائزة إكمال المسيرة".

وشاركت الفنانة سيمون مع الفنانة فاتن حمامة، في فيلم "يوم مر ويوم حلو"، عام 1988، بمشاركة عبلة كامل ومحمد منير وحنان يوسف ومحمود الجندي، من تأليف وإخراج خيري بشارة.

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