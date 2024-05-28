أحمد فهمي وهشام عباس وشريف سلامة.. 18 صورة لنجوم الفن في حفل عمر خيرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الأحد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت وذلك بقصر عابدين وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلام، وهم: الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد زاهر، الفنان أحمد فهمي، الفنان محمد نور، الفنانة نهال عنبر، الفنان هشام عباس.

وقامت بتقديم الحفل اللبنانية أنابيلا هلال، وقدم الموسيقار عمر خيرت باقة مختارة من معزوفاته الموسيقية الشهيرة سواء في الدراما أو السينما المصرية وسط تفاعل الحضور.

وشارك "عمر خيرت" مؤخرًا في فعاليات مهرجان "ليلة العمر" في مركز الشيخ جابر الثقافي يومي 16 و17 مايو بمدينة الكويت.

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