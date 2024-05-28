"نتفليكس" تكشف عن حجم مشاهدات أعمالها في 6 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت منصة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميا، تفاصيل نسب وحجم مشاهدات أعمالها في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، والأعمال التي لاقت إقبالا واهتماما من الجمهور.

وجاء في البيان الصادر عن المنصة، إن الأجزاء الثلاثة الأولى من مسلسل "لوبين" حققت ما يقرب 100 مليون مشاهدة في النصف الثاني من عام 2023، وما يقارب 200 مليون مشاهدة عبر مواسم "كوكوميلون" الثمانية.

بالإضافة إلى مسلسلات The Witcher الذي حقق 76 مليون مشاهدة، ومسلسلVirgin River وحقق 69 مشاهدة، وThe Crown شوهد 50 مليون مشاهدة، Sweet Magnolia وحقق 35 مليون مشاهدة.

وأوضح البيان أن أعمال مثل "وينزداي آدامز" حققت (98 مليون مشاهدة)، و"النشرة الحمراء" (62 مليون مشاهدة)، و"لعبة الحبّار" (25 مليون مشاهدة) واستمرت في حصد ملايين المشاهدات في عام 2023، وذلك بعد فترة طويلة من تواريخ عروضها الأولى.

وجاء في البيان أن النسخة السينمائية الحية من مسلسل "ون بيس" (72 مليون مشاهدة) ضاعفت نسبة مشاهدة الفيلم ومسلسل الأنيمي، أو برنامج المسابقات الواقعي المشتق "لعبة الحبّار: التحدي" (33 مليون مشاهدة)، الذي زاد من نسبة مشاهدة مسلسل"لعبة الحبّار" بنسبة 34٪، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من العرض الأول للمسلسل.

وتابع البيان "ويواصل الجمهور أيضًا مشاهدة قصصنا باللغة غير الإنجليزية، مما يشكّل ما يقارب ثلث جميع المشاهدات على الأعمال الناجحة. واستحوذت القصص باللغات الكورية (9٪ من المشاهدات) والإسبانية (7٪) واليابانية (5٪) على أكبر حصة من المشاهدات باللغة غير الإنجليزية. (الطفلة العزيزة) بواقع 53 مليون مشاهدة من ألمانيا، و(الحب المنسي) بواقع 43 مليون مشاهدة من بولندا، و(ميثاق الصمت) الذي حصد 21 مليون مشاهدة من المكسيك، و(فتاة خلف القناع) بواقع 19 مليون مشاهدة من كوريا و(يو يو هاكوشو) بواقع 17 مليون مشاهدة من اليابان، و(برلين) الذي حصد 11 مليون مشاهدة من إسبانيا و(رجال السكة الحديدية: كارثة بوبال 1984) بواقع 11 مليون مشاهدة من الهند".

وتحدث البيان عن حجم جمهور Netflix ومدى تفاعلهم: "شاهدت الجماهير 90 مليار ساعة من Netflix في النصف الثاني من عام 2023 (و183 مليار ساعة في عام 2023 بأكمله)، بما يعكس حجم القاعدة الجماهيرية للعديد من أعمالنا، فقد حصد فيلم (اترك العالم خلفك) 121 مليون مشاهدة، متربعًا بذلك في المرتبة الخامسة على قائمة أفلامنا الأكثر شعبية على الإطلاق، وفيلم الرسوم المتحركة (ليو) الذي حصد 96 مليون مشاهدة، كأضخم فيلم رسوم متحركة قدمته Netflix حتى الآن، والذي جذب أعداد جماهير ضخمة على الرغم من عرضه لأول مرة في أواخر العام. أما فيلم (حاوية في عرض البحر)، الذي احتل المرتبة الأولى على قائمة الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية، فقد حصد أيضًا 86 مليون مشاهدة."

وأكدت المنصة اختلاف أذواق جمهورها وتنوّعه "انبثقت أكثر الأعمال مشاهدة من مجموعة متنوّعة من التصنيفات الفنية، بدءًا من الدراما والأطفال وانتهاءً بالكوميديا والأكشن وغيرها المزيد، أصبح التصنيف الفني الرياضي مثلًا أكثر شعبية، وحققت الأعمال التي يتضمنها مجتمعة 184 مليون مشاهدة، والتي ضمت أعمالًا مفضلة لدى المشاهدين، مثل الوثائقي (بيكهام) (44 مليون مشاهدة)، و(قصص غير محكيّة: جوني لاعب كرة القدم الأمريكية) (14 مليون مشاهدة)، و(الظهير الرباعي) (13 مليون مشاهدة)".

وأضاف البيان "المسلسلات الواقعية مثل (كعكة أم لا؟) (21 مليون مشاهدة)، (مرآة الحب) (20 مليون مشاهدة)، و(الإنذار النهائي: زواج أم وداع؟) (12 مليون مشاهدة) تم مشاهدتها والتحدث عنها على نطاق واسع. كما يمثل الأطفال والعائلات أكثر من 15٪ من إجمالي المشاهدات مع أفلام ومسلسلات مثل بيت دُمى غابي (90 مليون مشاهدة)، و(حادثة عائلية غريبة) (62 مليون مشاهدة)، و(الملك القرد) (43 مليون مشاهدة)".