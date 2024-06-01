ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية دينا الشربيني في حفل زفاف صديقتها الممثلة ياسمين رئيس واختارت لهذه المناسبة فستان ذو فتحات عند منطقة البطن يتميز بلون الفوشيا اللافت والذي لاق بها بشكل كبير.

الفستان من خامة التافتا، وهو من العلامة التجارية ALEXIS، يصل سعره إلى 1104 دولار أميركي، أي ما يعادل 52 ألف جنيه مصري. واختارت مع الفستان مجوهرات من الألماس عبارة عن عقد كبير وقرطين واسوارة كما اعتمدت على مكياج ناعم زهري اللون وتسريحة شعر ناعمة مرفوعة من الامام وتركته منسدلا على كتفيها من الاسفل.

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تتألق بفستان مميز في زفاف ياسمين رئيس وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.