ياسمين صبري تتالق بفستان صيفي ملون في موناكو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من عطلتها في إمارة موناكو.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالتها الصيفية، إذ ارتدت فستانا أنيقا من "Mary Katrantzou".

جاء الفستان بقصة طويلة منسدلة وواسعة، من الحرير الأبيض، وبحمالات رفيعة، ومزينا بالأزهار الوردية والحمراء، كما جاء مكشوف الصدر والظهر، يبلغ سعره 1765 دولار تقريبا.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مموجة، واختارت مكياجا صيفيا ناعما أبرز ملامحها.

وأكملت صبري إطلالتها بحقيبة "Lady Dior Bag Wicker and Oblique Canvas" من "Christian Dior" يبلغ سعرها 4,525 دولاراً أميركياً، وتزينت بمجوهرات ماسية، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأحمر الكرزي.



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