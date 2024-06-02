أكسسوارات محمود العسيلي تلفت الأنظار وثمنها يقدر بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمود العسيلي صورة له من كواليس تصوير فيديو كليب جديد.

ولفت العسيلي الأنظار بإطلالته في الصورة، إذ ظهر بملابس أنيقة نسقها مع اكسسوارات ثمينة.

وارتعدى العسيلي ملابس باللون الأبيض، مع نظارة شمسية سوداء، وتزين باكسسوارات باللون الذهبي.

واختار محمود أساور ذهبية في ذراعيه من "Dita Eyewear" يصل سعرها إلى 969 دولار، بالإضافة إلى 2 أساور باللون الذهبي أيضا، بالغضافة غلى سوار من "Cartier " جاء على شكل المسمار، ويبلغ سعره 8950 يورو.

يذكر أن أغنية "عيني شايفة فيكي"، كانت آخر أعمال محمود العسيلي، من كلمات تامر حسين، والموزع الموسيقي أمين نبيل.

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