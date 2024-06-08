واد متحرش.. عارفة عبد الرسول تخرج عن المألوف وتدافع عن عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة عارفة عبد الرسول على تأييد النجم عمرو دياب عن ما حدث منه بعد موجة الانتقادات والهجوم الذي تعرض له إثر انتشار فيديو صفعه لمعجب، في حفل زفاف زينة ابنه المنتج محمد السعدي وعبد المجيد ابن رجل الأعمال منصور عامر.

عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول تدافع عن الهضبة

ونشرت عارفة عبد الرسول عبر حسابها بموقع فيسبوك: "يعنى بما إني محسوبة على المشاهير وبتيجى الناس تتصور معايا احيانا واحد يحط ايده على كتفى من غير مايستأذن بلاقيه بيتك كده على كتفى بطريقه مش بريئه ااقول لنفسى اومال لو ماكنتش عجوزه كان عمل ايه ومنعت خالص حد يحط ايده عليا".

عارفة عبد الرسول

واضافت عارفة عبد الرسول، قائلة: "أنا بصراحة ماليش فى عمرو دياب، ولكن عايزه بتوع البادى لانجوتش يبصوا على حركه صوابع الولا وهيه متشنجه، «حاله من الشبق» وبتجذب عمرو ناحيتها وفجأه بقى فى ضهره، المفاجأة خلت رد الفعل شكله كده، احسبوها، الواد ده متحرش، وجهه نظر".

عارفة عبد الرسول

وتصدر اسم عمرو دياب "التريند" خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو له وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة معه، مما أثار جدلا كبيرا.

بدأت الأزمة مع انتشار فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس، وأحياه عمرو دياب، وظهر في الفيديو محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، ليقوم "الهضبة" بضربه بالقلم.

عمرو دياب

انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انتقادات لعمرو دياب وانفعاله وتصرفه مع المعجب، وبدأت مطالبات له بالاعتذار عما حدث.

من ناحية آخري، ظهر بعض المدافعين عن عمرو دياب خاصة مع انتشار فيديو جديد لنفس الواقعة تم التقاطه من زاوية تصوير أخرى.

يظهر في الفيديو هذا الشاب وهو يمسك بعمرو دياب في محاولة منه لالتقاط صورة، وهو ما جعل البعض يدافع عنه وأن رد فعله كان نتيجة لتصرف الشاب.

عمرو دياب

وحتى الآن ورغم كل الجدل الذي أثير لم يصدر عمرو دياب أي بيان أو توضيح لملابسات ما حدث.

عمرو دياب يتصدر التريند



وتصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "التريند" خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو له وهو يصفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه، فيما كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

ورفض الجمهور التصرف الذي ارتكبه عمرو دياب، وخصوصا أن الفيديو أوضح تفصيلاً أن الشاب لم يرتكب أي خطأ ضده سوى أنه كان يريد أن تجمعه صورة بالمطرب الذي يعشقه.

عمرو دياب

عمرو دياب يصفع شاب من جمهوره بالقلم

وظهر في الفيديو عمرو دياب، وهو يحيي إحدى الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة.

وكان الشاب الذي قام بإهانته لم يكن هو الوحيد الذي كان يريد التقاط صورة معه، بل كان هناك العديد من الفتيات اللاتي كانوا يرحبن به ويريدون التقاط الصور التذكارية معه أيضا، وهذا الذي جعل الجميع يتساءل لماذا قام بضرب الشاب دونًا عن غيره.



إهانة عمرو دياب لمهندس صوت على المسرح

ويعتبر هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب، فقد قام منذ أيام قليلة بإهانة مهندس صوت على المسرح خلال إحدى الحفلات أمام الجميع، مما تسبب هذا في استياء الكثير من متابعيه.