هنا شيحة بفستان شفاف في زفاف جميلة عوض وبطانته تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الممثلة المصرية هنا شيحة إطلالة أثارت الجدل في حفل زفاف الممثلة المصرية جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ قبل ايام قليلة. واختارت هنا فستانا من تصميم ملك العزاوي، تميّز انه شفاف وظهر لون البطانة الخاص به بشكل واضح مما عرضها للانتقادات اذ ان لونها يختلف بشكل واضح مع لون بشرتها وبدا ذلك غريبا لعين المتابع .

و مع ذلك تغزّل الجمهور بجمال هنا خلال الزفاف خصوصاً بعدما شاركت فيديو لها من اجواء الزفاف وتفاعل المتابعين معه بالاعجابات والتعليقات من قبل المحبين.

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