إطلالة الأميرتين إيمان وسلمى بالغة الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الأميرة إيمان والأميرة سلمى، ابنتا الملك الأردني عبد الله الثاني، بإطلالتين أنيقتين للغاية، حملتا رموزاً مستوحاة من التراث الأردني.

إختارت الأميرة إيمان فستاناً طويلاً من الساتان، من تصميم المصممة إديلينا جويس، تميز بقصة منسدلة ومحددة الخصر بحزام عريض مطرز برموز مستوحاة من التراث الأردني. كما جاء الفستان بكمين طويلين منفوخين قليلاً.

وإعتمدت الأميرة إيمان تسريحة شعر أنيقة متناسبة مع الفستان، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها، وتزينت بمجوهرات من الماس.

وإرتدت الأميرة سلمى فستاناً أخضر طويلاً، تميز بقصة محددة الخصر، من علامة Reemami، جاء بكمين طويلين، ومطرزاً بطريقة مستوحاة من البدلة العسكرية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً، وتزينت بمجوهرات أنيقة.



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