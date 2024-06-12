دانييلا رحمة تتألق بالقفطان المغربي على غلاف هذه المجلة الشهيرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة غلاف مجلة FEMMES في إصدار المغرب في عددها الجديد ضمن إطار أسبوع القفطان 2024.

وأذهلت دانييلا متابعيها بجمالها وملاءمة القفطان لقوامها، إذ اختارته مفعماً بالألوان المزركشة وتميّز بحزام عريض أحمر عند الخصر كما اعتمرت قبعة خاصة تأتي مكملة للإطلالة، وهم من تصميم هند لمطيري.

وقد أشادت إحدى معجباتها بهذا الحدث معلقة إن انتظار شهر كان مثمراً سائلة إياها متى ستزود محبيها بالمزيد من الصور، لترد عليها دانييلا : غداً .

يشار إلى أن دانييلا رحمة والفنان ناصيف زيتون سيتزوجان قريباً بعد قصة حب فضلا أن تبقى بعيدة عن الأضواء لتتوّج دانييلا بذلك نجاحاتها على كل الصعد .. العملية منها والشخصية.



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