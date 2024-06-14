إليكم سعر فستان سلمى ابو ضيف الذي تألقت به في حفلة عقد قرانها

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في عقد قرانها اذ اختارت فستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد طويل لعقد القران والثاني قصير مناسب للحفلة التي أقيمت بعد مراسم الزواج الرسمية حمل توقيع المصممة نفسيكا سكورتي والفستان القصير سعره 4400 دولار أميركي، ما يعادل 209927 جنيه مصري.

واعتمدت سلمى على تسريحة شعر مرفوعة عن وجهها وانتعلت حذاء ذو كعب عالي باللون الأبيض واختارت مجوهرات ناعمة لاستكمال اللوك أما المكياج فكان ناعماً أيضاً.