أسماء لمنور تحتفي بالفنانة الراحلة ذكرى في الدوحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: قررت النجمة المغربية أسماء لمنور لقاء جمهورها ومحبيها بعد غياب في سهرة فنية كبيرة في قطر، وذلك بمناسبة الحفلات الفنية التي تأتي تزامنا مع موسم الصيف وعطلة عيد الأضحى.

ووقع الاختيار على الفنانة من أجل إحياء سهرة تكريمية في قطر تخليدا لمشوار النجمة التونسية الراحلة ذكرى محمد، والاحتفاء بأبرز روائعها التي أغنت الخزينة الفنية العربية على مدار سنوات، وظلت في صدارة النجاح رغم غياب صاحبتها.

وتقاسمت صاحبة «عندو الزين» مع محبيها عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي الملصق الترويجي للحفل، الذي ستقدمه يوم الـ18 الشهر الجاري على خشبة مسرح «المياسة» في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي من المرتقب أن يعرف أيضا مشاركة المطربة التونسية أميمة طالب.

واستضاف مسرح «المياسة» أيضا ليلة أمس»روائع أغاني البوب» في أمسية مثيرة مليئة بالأغاني العالمية لموسيقى البوب، والتي أحيتها أوركسترا قطر الفلهارموني مع مجموعة متميزة من الفنانين الضيوف، تحت قيادة المرشح لجائزة جرامي قائد الأوركسترا أليستر ويليس.

وتعتبر عطلات الأعياد فرصة أمام قطاع السياحة والترفيه في قطر لاستقطاب أعداد كبيرة من الزوار من داخل قطر وخارجها، عبر تنظيم عدد كبير من الفعاليات السياحية والترفيهية.