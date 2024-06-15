“غنية بحبّا”.. نجوى كرم تعلنها: “تعا نقعد” قريباً جداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن صورة غلاف الأغنية الأولى من أغنيات الألبوم الجديد، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان “تعا نقعد”، وستصدر من إنتاج روتانا.

وأبدت “شمس الأغنية اللبنانية” عن شوقها لطرح الأغنية في عيد الأضحى المبارك، وعبّرت نجوى حماسها للأغنية الجديدة، إذ قالت في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “تعا نقعد .. غنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا”. وهو ما نشرته أيضاً منصات روتانا.

كما نشرت نجوى كرم بعض كواليس تسجيل الأغنية في الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي لأغنية “تعا نقعد” هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان عماد شمس الدين، كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.

وأرفقت نجوى كرم المنشور بجملة: “الأغنية الأولى أصبحت قريبة جدا”. فانهالت تعليقات المعجبين الذين أبدوا حماسهم الكبير وانتظارهم للعمل الجديد الخاص بفنانتهم المفضلة.

وطرحت نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان “كاريزما” يتضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية “شغل موسيقى” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

وتحيي النجمة نجوي كرم حفلًا غنائيًا يوم 29 يونيو الجاري ، فى بوخارست رومانيا، ويشاركها فى الحفل الفنانة الرومانية انتونيا.

ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما تستعد النجمة نجوى كرم لإحياء حفلا غنائيا في عاصمة دولة السويد “ستوكهولم” يوم 23 يونيو المقبل، ضمن كوكبة من حفلات عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري.

من ناحية أخري، تستعد أيضاً نجوى كرم لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الانتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها.

وكانت آخر حفلات نجوى كرم في دبي، استقبالها للعام الجديد 2024 بحفل رائع تصدرت من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي ونال إشادات واسعة من جمهورها.