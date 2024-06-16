شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تقدم مسرحية "عفارت عليك" ثاني أيام عيد الأضحى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الفنانة نهال عنبر عرض مسرحيتها الجديدة "عفارت عليك" بدءًا من يوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح عبد المنعم جابر في كامب شيزار بالإسكندرية.

مسرحية عفارت عليك مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

وتضم المسرحية عددًا من الفنانين الشباب منهم، هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وأمل أشرف وعمرو أمين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، وأزياء فاطيما محمد، وموسيقى احمد السيد، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، ومن إخراج نور عفيفي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نهال عنبر في الدراما، هو مسلسل بدون سابق إنذار الذى عرض في شهر رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.