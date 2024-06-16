فن ومشاهير

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفل صناع فيلم "عصابة الماكس"، بالعرض الخاص في إحدى السينمات الشهيرة بالتجمع الخامس.

وتستعرض "بوابة الخليج 365" لمتابعيها مجموعة صور جديدة من العرض الخاص لصناع العمل وهم : " المخرج حسام سليمان، مدير التصوير محمود يوسف، السيناريست أمجد الشرقاوي، درويش، المنتج هشام عبدالخالق، السيناريست  رامي علي.

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قصة فيلم عصابة الماكس


الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس 

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

برومو فيلم عصابة الماكس 

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة الماكس البرومو الدعائى للعمل، الذي تم طرحه بدور العرض السينمائى بموسم أفلام عيد الأضحى الحالي.
نال البرومو استحسان الجمهور بمجرد طرحه على منصات التواصل الاجتماعى، وتتضمن البرومو مزيجا بين الكوميديا والأكشن، حيث نكشف بعضا من أحداث الفيلم في نقاط قصيرة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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