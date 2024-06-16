محمود العسيلي يثير جدلاً حول حقيقة شجاره مع هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو يظهر فيه الفنان محمود العسيلي في أحد المسارح وهو يتشاجر مع مطرب المهرجانات مسلم، الذي ظهر في الفيديو يلف رأسه بشاش به آثار دماء ما يدل على إصابته في راسه من أثر الشجار.

وظهر الاثنان في الفيديو وهما يوجهان الشتائم والتهديد لبعضهما فيما يحاول الموجودون في المكان إبعادهما عن بعضهما.

وظهر مسلم أثناء الفيديو وهو يوجه التهديد للعسيلي قائلاً: “والله العظيم هقول لحمدي بدر بتقل منى قدام خطيبني”، ليرد العسيلي عليه: “أنت متأخر عليا كل ده هستناك 15 سنة”.

وتسبب الفيديو في حالة من الجدل بين الجمهور وترددت الأسئلة حول ما إذا كان الأمر لا يخرج عن كونه دعاية لعمل فني يجمع الاثنين أم أنه موقف حقيقي وهناك خلاف بين الاثنين وصل إلى الاشتباك بالأيدي.

ورجح العديد من الجمهور أن يكون الأمر دعاية لعمل سيجمع المطربين قريباً خاصة بعدما نشر مسلم الفيديو على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، حيث علق بعض المتابعين بأنه لو كان الأمر حقيقياً لما نشره مسلم على صفحته.