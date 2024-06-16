ابنة عبدالله الرويشد تثير قلق محبيه حول وضعه الصحيّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت أسيل ابنة الفنانة الكويتي عبدالله الرويشد قلق محبيه مجدداً على حالته الصحية، بعد أن توجهت بالدعاء له بشكل مؤثر فيه كثير من التضرع.

وكتبت أسيل الرويشد في حسابها على موقع “إكس”: “اللهم اشفِ ثم هوّن ثم أرح عبدالله الرويشد إنك على كل شيء قدير”.

وطلب الجمهور من عائلة المطرب الخليجي توضيح حالته ووضع حدّ للشائعات والأخبار حول طبيعة مرضه ووضعه الصحي.

وكانت أسيل أثارت الجدل في تغريدة سابقة جاء فيها: “ربي إن أبي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهّم اشفِ أبي فلا شافي إﻻ سواك ربي أفرحنا بعافيته عاجلًا غير آجلٍ، اللهّم قر أعيننا برؤيته في أحسن حال”.

يُذكر أن خالد عبدالله الرويشد أكّد في شهر شباط (فبراير) الماضي، أن الزيارة ممنوعة عن والده بتوصية من الأطباء في “مستشفى جابر” بالعاصمة الكويتية.