بعد انسحابها منه.. مي سليم تعود إلى هذا المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة مي سليم للعمل في مسلسل “أمير العوامري” بطولة النجم هاني سلامة، والذي خرج من سباق دراما رمضان الماضي بسبب أزمة إنتاجية، الأمر الذي دعا مي لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في المسلسل.

وأكد مصدر من داخل العمل أن الشركة المنتجة تفاوضت من جديد مع مي للعودة إلى المسلسل، فوافقت حيث من المقرر أن تبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.

ويشارك في بطولة مسلسل “أمير العوامري” عدد كبير من النجوم بينهم: خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، ميرهان حسين، حيث تدور أحداثه في 30 حلقة، وينتمي الى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم.

الجدير بالذكر أن مي سليم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سر إلهي”، وهو بطولة الفنانين: روجينا، محمد ثروت، أحمد مجدي، رنا رئيس، نهى عابدين…، ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما شاركت في بطولة مسلسل “المداح 4” الى جانب الفنانين: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، محمد عز، هلا السعيد، ودنيا عبد العزيز.