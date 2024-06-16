بالصور- سيلينا غوميز تتبادل لحظات رومانسية مع حبيبها بيني بلانكو

تظهر سيلينا غوميز وبيني بلانكو حبهما لبعضهما البعض خلال موعد غرامي في ماليبو، كاليفورنيا.

شوهدت المغنية والممثلة، ​​البالغة من العمر ٣١ عامًا، والمنتج البالغ من العمر ٣٦ عامًا وهما يخرجان من نوبو، ليلة السبت، وظهرا في غاية الرومانسية والحب والانسجام.

وقد رصدت الكاميرا سيلينا وبيني وهما يتبادلان القُبل أثناء الخروج.

تتعمّق علاقة سيلينا وبيني يومًا بعد يوم، حتى أن الأخير كشف في مقابلة مؤخرًا الى أنه يفكّر بشأن الزواج وتكوين أسرة.

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نشير أن سيلينا غوميز كانت قد فاجأت العالم باعتراف صادق حول خطط حياتها بعد أن أمضت خمس سنوات عازبة، حيث كشفت أنها فكرت في وقت سابق بتبنّي طفل لتصبح أمًا عازبة إذا لم تجد الحب بحلول عيد ميلادها الثلاثين.

ومع ذلك، فإن علاقتها مع بيني بلانكو جعلتها تعيد النظر في هذه الخطط، وتفتح فصلاً جديدًا مليئًا بالإمكانيات الجديدة.