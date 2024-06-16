شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان تنشر صورة لها مع حنان ترك.. وتؤكد: ما زلت من معجبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نورهان، بصورة لها مع الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر حسابها على إنستجرام، أثناء قضاء إجازة العيد معًا في منزل حنان ترك.

وكتبت نورهان: "أحلى هدية وعيدية ليا وأجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان اللي هي فعلا فيض من الحنان الصورة من أمام منزلها بعد ما استضافتني فيه، واللي واخد الصورة ابنها محمد اللي بادعيلها ربنا يباركلها فيه وفي أولادها القمرات كلهم ويرزقها الحب كله صبا من كل من حولها ويجازيها كل الخير من واسع فضله علي قلبها الأبيض وكنت وما زلت معجبة من معجبينك وأصبحت أشد إعجابًا بعد ما ساعتني رحابة قلبك ومش هنسي نصائحك يا حنان حاضر".

وفى الأيام الماضية، تمكن عدد من أبناء النجوم من تصدر الترند بسبب ظهور خاص لهم على منصات التواصل الاجتماعى، على رأسهم ابنة النجمة المعتزلة حنان ترك.

ونشرت حنان ترك صورة لها مع ابنتها ولفت الأنظار التشابه الكبير بين الابنة والأم لدرجة أن البعض علق، قائلاً: "نسخة من مامتها".

يذكر أن حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006، وفي أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني، بعد أن قدمت مسلسل "أخت تريز" الذي عرض في رمضان.