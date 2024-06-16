شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الكبير صفوت القشيري وأشهر أعماله فارس الرومانسية لمحمد رياض والان مع تفاصيل الخبر

رحل المخرج الكبير صفوت القشيري وأعلن نجله حسين صفوت، عبر صفحته على فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي صفوت القشيري، وصلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، كما أعلن أيضًا شقيقه عادل القشيري وكتب عبر صفحته: البقاء لله.. صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها صباح اليوم أخى الأكبرصفوت القشيرى.



نجل المخرج يعلن خبر وفاته

صفوت القشيري مؤلف وممثل ومخرج مصري، من مواليد القاهرة. درس في ‏الحسينية الثانوية بنين‏ درس ‏اقتصاد زراعي‏ في جامعة عين الشمس درس ‏التمثيل و الإخراج‏ في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية‏، وقدم حوالي ( 36 ) عملا كمخرج تليفزيوني ما بين مسلسلات وسهرات ومن أعماله المسلسل التلفزيوني "السرداب"، بطولة صلاح السعدني وسمية الألفي وعايدة رياض وسلوى خطاب، وقدم مسلسل «أيام الحب والشقاوة " ومسلسل مسلسل «فارس الرومانسية» عن قصة حياة الأديب الراحل يوسف السباعي والذي قام بتجسيده محمد رياض ، والمسلسل من انتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وسيناريو وحوار أميرة أبو الفتوح و وقدم مسلسل "والحب اقوى" من تأليف فتحية العسال.

شقيق الراحل يعلن عبر صفحته