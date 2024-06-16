شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مميزة ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الثقافة المصرية فعالياتها الإبداعية حيث تشهد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطًا فنيًا مكثفًا عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، انطلاقًا من رسالتها التنويرية الراقية فتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر يونيو على كل مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويشهد المسرح الكبير تقديم الباليه الكلاسيكى والرومانسى الشهير "جيزيل" لفرقة باليه أوبرا القاهرة وذلك يومى الخميس والجمعة 27 و28 يونيو ويمتد للشهر القادم حيث يقام يوما الإثنين والثلاثاء الأول والثانى من يوليو ويضم الباليه فصلين من تصميم جيان كورالى، جوليس بيروت وعبد المنعم كامل، إخراج أرمينيا كامل، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، تصميم الديكور محمد الغرباوي.. كتب نصه الدرامى الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج ووضع موسيقاه أدولف آدم مستلهما من الفلكلور السلافى وأعمال الكاتب الفرنسى الكبير فيكتور هوجو.

كما يقيم صندوق العاملين بدار الأوبرا حفلاً السبت 29 يونيو يحييه النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وقيادة المايسترو أحمد عامر، وتنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية ضخمة بذكرى ثورة 30 يونيو" ثورة شعب" بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وذلك يوم الأحد 30 يونيو بمشاركة نجوم الأوبرا

"أحمد عصام - مؤمن خليل- محمد متولى- أحمد عفت - محمد حسن- أحمد سعيد - أشرف وليد - فرح الموجى - منار سمير - إيناس عز الدين - مى حسن - حنان عصام - غادة آدم". ويستقبل المسرح الصغير ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب الجمعة 21 يونيو والجمعة 28 يونيو والسبت 29 يونيو، بجانب حفل موسيقى حجرة لمحمد شرارة الثلاثاء 25 يونيو.

وتتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكرى بصالون ثقافى الإثنين 24 يونيو تحت عنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الصناعى فرص وتحديات بمشاركة الاستاذ الدكتور حسام لطفى - الأستاذ الدكتور خالد داغر- الموسيقار عمرو مصطفى - المهندس زياد عبد التواب" ويدير الصالون السفيرة لمياء مخيمر، كما تتواصل سلسلة لقاءات نادى السينما الأربعاء 29 يونيو.

وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تستأنف سلسلة وهابيات مساء الأحد 23 يونيو إلى جانب حفل لأوركسترا الأنامل الصغيرة قيادة المايسترو راجى المقدم السبت 29 يونيو ويتضمن فقرة فنية مميزة احتفالا بثورة 30 يونيو، وتختتم حفلات معهد الموسيقى فرقة الموسيقى العربية للتراث الأحد 30 يونيو.