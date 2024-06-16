شكرا لقرائتكم خبر عن بيلعبوا طاولة.. محمود البزاوى يحيي ذكرى وفاة النجم علاء ولي الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمود البزاوي، على إحياء ذكرى رحيل النجم الكبير علاء ولي الدين، التي تتزامن مع أول أيام عيد الاضحي المبارك، حيث رحل عن عالمنا في 2003 تاركًا إرثًا كبيرًا بين الجمهور، ونشر البزاوي صورة من الزمن الجميل يظهر فيها الراحل علاء ولي الدين وهو يلعب الطاولة مع الفنان أشرف عبد الباقي، بينما يجلس البزاوي وخالد النبوي بجوارهما.

وكتب البزاوي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أول أيام عيد الأضحى.. ذكرى وفاة الصديق الجميل علاء ولي الدين.. ربنا يرحمه".



محمود البزاوي

تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية، ثم كلية تجارة جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1985.

برز من خلال أدوار ثانوية فى أفلام عادل إمام، ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام.

ساهم علاء ولى الدين، فى ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين، أمثال، أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، فشخصية "اللمبى"، كان أول ظهور لها فى فيلم "الناظر".

ظهر علاء ولى الدين، فى عدد من فيديوهات الكليبات لبعض المطربين منها: كليب «راجعين» عام 1995م مع المطرب عمرو دياب، وظهر العديد من النجوم مثل غادة عادل وطلعت زين وعزت أبوعوف وحسين الإمام.

قام علاء ولى الدين، بالبطولة المطلقة فى بعض أعماله، منها، "عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، ومسرحية حكيم عيون، وكذلك فيلم عربى عفريتة، إلا أنه هذا الفيلم لم يكتمل لوفاته أثناء التصوير".

آخر عرض فى السينما لعلاء ولى الدين، كان "ابن عز"، لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكمل تصويره نتيجة لوفاته هو فيلم "عربى تعريفة".

فارق الحياة عن عمر يناهز 39 عامًا، والذى وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى، من جراء مضاعفات السكرى، الذى كان يعانى منه.