أفلام عيد الأضحى تجني أرقامًا ضخمة.. إقبال كثيف بدور العرض ليلة الوقفة

ياسر رشاد - القاهرة - الشاشة الكبيرة وسيلة ترفية لجميع الفئات العمرية، إذ يُقبل عليها الجمهور بهدف التسلية والخروج من روتين الحياة العادية ومشاهدة جديد نجمهم المُفضل، ومع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، شهدت دور العرض المصرية إقبالاً كثيفًا على الأفلام التي انطلق عرضها منذ أيام قليلة وتنوعت خلال هذا الموسم بين الأكشن والكوميدي والتاريخي.



ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية، أبرزها: "ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، أهل الكهف، عصابة الماكس".

ولاد رزق 3



تستعرض "الخليج 365" وفي هذا الصدد، إيرادات الأفلام المصرية في وقفة عيد الأضحى المبارك:

جاء في مقدمة قائمة الأعلى إيرادات، فيلم ولاد رزق 3، والذي جنى 8 ملايين و528 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 4 أيام إلى 29 مليون و128 ألف جنيه.

ويضم في بطولته عدد من النجوم، وهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

اللعب مع العيال



اللعب مع العيال

احتل فيلم "اللعب مع العيال" المرتبة الثانية، محققًا 898 ألف جنيه.

يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم:" محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.

تدور أحداثه في إطار من كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام) والذي يجسده محمد إمام، يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

عصابة الماكس



عصابة الماكس

أما فيلم عصابة الماكس، فحصد المرتبة الثالثة، محققًا قرابة 509 آلاف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 48 ساعة إلى مليون و112 ألف جنيه.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.



فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أهل الكهف



أهل الكهف



بينما نال فيلم أهل الكهف المرتبة الرابعة في القائمة، إذ جنى ما يقرب من 224 ألف جنيه.

تدور أحداث فيلم أهل الكهف، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد مرور 3 قرون، ليجدون أنفسهم في عالم مختلف من جميع النواحي ويحاولون التأقلم مع هذا الوضع ومواجهة الصراع النفسي الداخلي الذين يواجهونه جراء تلك التغييرات.



يضم فيلم أهل الكهف عددا كبيرا من نجوم السينما، ومنهم أبرزهم:خالد النبوي، غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبد الوهاب، ريم مصطفى، هاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم السرب



السرب



ما زال يعرض فيلم السرب في السينمات المصرية، رغم أنه خارج منافسة أفلام عيد الأضحى، محققًا ما يقرب من 12 ألف جنيه.

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فاصل من اللحظات اللذيذة

كما يستمر عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، رغم أنه ضمن أفلام عيد الفطر الماضي، 8735 ألف جنيه.

وتدور قصته في إطار الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.