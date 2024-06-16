أول تعليق من أمير عيد بعد نجاح "دواعي السفر"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم أمير عيد عددًا من الرسائل لجمهوره، عبر حسابه على تويتر، وذلك بعد فترة غياب عنهم.

كل سنة وأنتم طيبين

أكد أمير عيد لجمهوره قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، عايز أقول حاجه وعارف إنها مش لايقه عليه، بس أنا بحبكم جدا، مش اللي هو بقول بحبكم المعروفة اللى بتتقال فى المناسبات وكده أو عشان تحبوني وتسمعوني، لأ أنا بحبكم فعلا ورسائلكم اللي بتجيلي بتفرق معايا فى حياتي وبتأثر فيا وبتلهمني، وعارف إن هى علاقة استثنائية مش موضوع فنان ومعجبين وكده، أنا عارف إنها حاجة أكبر من كده، وإننا نشبه بعض أو إخوات مثلا أو أنا يعني بظن أو بدعي ذلك عيد سعيد".

وأضاف أمير عيد: "عايز أشكركم كمان بقي بما إني برغي على كلامكم الحلو عن مسلسل دواعي السفر، لم أكن أتصور إن ممكن حد يشكر فى تمثيلي سواء نقاد أو جمهور، وعارف إني لسه محتاج أتعلم أكتر لو حبيت أمثل تاني".

وتابع أمير عيد قائلا، "وعارف إنكم كنتوا بتعدولي حاجات عشان بتحبوني أو بتحبوا أغانيه وكده كان نفسي اقولكم والله دي شخصيتي الحقيقية ولا لأ في المسلسل بس أنا مش عارف شخصيتي الحقيقية اوي انا كل يوم بشخصية".

وانتهى عرض حلقات مسلسل “دواعي السفر" وشهدت الحلقة 10 الأخيرة وفاة القبطان إبراهيم.

ونجح مسلسل “دواعي السفر” فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه.

وحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعي السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو بجزئيه، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

وكانت تداولت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انفصال النجم أمير عيد عن زوجته.

وازدادت الشائعات خاصة بعد نشر ليلي فاروق صورة على استورى حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "أنا صحابي الولاد اللى زي أخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي، وسؤال أنا متصورة مع تامر أهو، ليه مكتبتوش كتابي عليه".